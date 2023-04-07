Кубок ДОСААФ по стрельбе из пневматической винтовки состоялся в Лунинце

6 апреля на базе ГУО «Средняя школа N2 г.Лунинца» состоялся Кубок ГОС ДОСААФ по стрельбе из пневматической винтовки, в котором приняли участие 17 команд (1 юноша + 1 девушка).

Стрельба проводилась стоя с расстояния 10 метров по мишени N8. В итоге среди девушек победила Савич Виктория (СШN2 г. Лунинца) — 108 баллов;

2.Лемешевская Маргарита (Полесская СШ) — 99;

3. Колбик Надежда (Синкевичская СШ) — 93.

У юношей чемпионом стал Богданец Иван (Полесская СШ) — 107 очков;

2.Каленкович Руслан (СШN2 г.Лунинца) — 98;

3. Горгун Максим ( СШ N1 г.Лунинца) — 91.

В командном зачёте Полесская СШ (тренер Ходот Фёдор Фёдорович) набрала одинаковое количество очков со стрелками из СШ N2 г.Лунинца (тренер Войтеховский Виктор Аркадьевич) — по 206. Пришлось считать лучшие попадания. По «десяткам» — равенство. По «девяткам» верх взяли сельчане.

«Бронзу» завоевали спортсмены из Синкевичской СШ (тр. Кривулец Анатолий Николаевич) — 165.

4-е место у СШ N1 г.Лунинца — 158;

5-е место у Дворецкой СШ — 132 балла.

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram