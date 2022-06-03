Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Что происходит?

Эстафету Столин принял у Речицы. Фестиваль, направленный на продвижение региональных и национальных брендов, достижений в спорте, науке и искусстве, в этом райцентре Брестской области будет проходить 3 и 4 июня. В программе целый комплекс спортивных, культурных, семейных, художественно-тематических мероприятий, сообщает БЕЛТА.

Праздник начался с пресс-тура «Историко-культурное наследие» для представителей республиканских и региональных СМИ по наиболее знаковым местам Столинщины. Начали с посещения районного краеведческого музея.

Также участники пресс-тура посетили урочище Стасино — место скорби и памяти народной…Здесь с сентября 1942 года по июль 1944 года немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было расстреляно 12500 мирных жителей: 5332 мужчин, 3620 женщин и 3548 детей, сообщает Телеграм-канал Национального олимпийского комитета.

Следующей остановкой пресс-тура стал ОАО «Горынский комбинат строительных материалов», который является производителем строительных материалов из природного сырья — прочность и износостойкость, низкое влагопоглощение, высокая морозостойкость, малая теплопроводность керамических кирпичей и камней позволяют создавать в построенных из них домах благоприятный микроклимат для комфортной жизни и сохранения здоровья.

Первый день фестиваля продолжился семинаром «Актуальные вопросы подготовки спортсменов и пути их решения» с участием специалистов БГУФК и Высшей школы тренеров, спортивных организаций Брестской области.

Также в СШ №3 Столина прошел семинар-практикум Белорусской олимпийской академии, посвященный олимпийским ценностям и достижениям белорусских атлетов на главных стартах четырехлетия. В районном Доме культуры состоится мастер-класс по набойке на тему «Маляванка. Вытокi самабытнага мастацтва». Посетители ознакомились с творчеством самодеятельных мастеров и современных авторов этого вида декоративно-прикладного искусства, создать сувенир своими руками.

Под занавес первого дня в ДК с концертом органной музыки выступит известный белорусский музыкант, певец и композитор Валерий Шмат. В его исполнении прозвучат классические и авторские произведения, написанные для органа, хора и солистов.

Торжественное открытие фестиваля состоится 4 июня на площади Ленина. Ожидается, что в нем примут участие представители руководства Брестской области и НОК Беларуси. Спортивные площадки будут организованы по 30 видам спорта. Дети и взрослые смогут принять участие в олимпийском квесте, попробовать себя в спортивных конкурсах, выполнить задания и получить ценные призы.

Свой стенд планирует выставить Министерство по чрезвычайным ситуациям. В Столин приедет гоночный грузовик команды «МАЗ-СПОРТавто», будет работать интерактивная зона VOKA Games с развивающими компьютерными играми. Дополнительно будет организована площадка Белорусской олимпийской академии, РНПЦ спорта, Национального антидопингового агентства.

Состоится презентация коллекций одежды проекта «Роднае моднае» от белорусских предприятий, дизайнеров и предпринимателей. На главной сценической площадке определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Лауреаты смогут в дальнейшем принять участие в мастер-классах ведущих наставников страны. Фестивальная программа завершится вечерним гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады.

Уже 17-18 июня эстафету у Столина примет Новогрудок. Затем фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» пройдет в Горках (22-23 июля), Полоцке (12-13 августа) и Копыле (26-27 августа). Организаторы фестиваля — Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».