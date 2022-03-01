Кустурица: в Европе началась “охота на ведьм”

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что в Европе началась “охота на ведьм”, сообщает ТАСС.

“Должен сказать одну вещь: жизнь в Европе доведена до тяжелой фазы свободы слова и выражения мнения. Ни одно мое творение не появлялось, не будучи основанным на моем отношении к искусству и культуре. Мы живем какой-то парадоксальной жизнью под влиянием Запада – развивается мультикультурность в момент отказа культуры, как это может понять нормальный человек? Они хотят, чтобы искусство и его великие представители исчезли”, – сказал он.

Эмир Кустурица прокомментировал информацию о лишении его награды чешским фестивалем за “сотрудничество с Россией”. “Это фестиваль, каких на планете сотни, честно вам скажу, я и не помню этот фестиваль, он мне как-то не врезался в память. Сейчас все вылезают из нор и пытаются компенсировать то, что в искусстве не смогли добиться какого-то успеха. Кстати, жена мне подсказала, я и не помнил, я эту награду забыл в одном из пражских отелей. Если хотят вернуть награду, пусть устроят конкурс среди пражских отелей, где я забыл этот приз”, – заявил Эмир Кустурица.

Ранее чешский фестиваль “Фебиофест” сообщил о решении отобрать у известного сербского режиссера Эмира Кустурицы награду “Кристиан”, врученную за вклад в международный кинематограф.

Эмир Кустурица – известный югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две “Золотые пальмовые ветви” Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.