Квадрокоптеры подлежат государственной регистрации, требуется разрешение на использование воздушного пространства и есть запретные зоны

В Республике Беларусь систематически допускаются нарушения порядка использования воздушного пространства с применением авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов. Основной причиной этому служит незнание или игнорирование владельцами (пользователями) указанных летательных аппаратов требований законодательства по организации и выполнению полетов.

Порядок использования авиамоделей установлен Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2016 №636.

Авиамодель – летательный аппарат без человека на борту, управление которым возможно только при условии визуального контакта с ним, а также неуправляемый свободнолетающий аппарат.

Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов использование авиамоделей в Республике Беларусь осуществляется на высоте, не превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности.

При получении правоохранителями информации об обнаружении беспилотного летательного аппарата на место его обнаружения выбывают ближайшие наряды милиции, а также оперативная группа из числа правоохранителей.

Сотрудники милиции фиксируют место, время, продолжительность, направление полета и, во взаимодействии с иными ведомствами, выясняют легальность полета беспилотного летательного аппарата.

Если анализ полученной информации указывает на то, что полет нелегальный, незамедлительно принимается решение о посадке беспилотника и поиске оператора беспилотного летательного аппарата.

Следует знать, что квадрокоптеры-авиамодели запрещается использовать в пределах зон, запрещенных для использования авиамоделей. Также квадрокоптеры-беспилотные летательные аппараты подлежат государственной регистрации, а их использование в воздушном пространстве требует получение разрешения на использование воздушного пространства РБ.

За нарушение правил использования воздушного пространства РБ и правил использования авиамоделей предусмотрена административная ответственность по ст. 18.35 КоАП с наложением взыскания в виде предупреждения или штрафа (на физлицо – до 20 б.в, на юрлицо – до 50 б.в, а за повторное совершение того же правонарушения в течение года штраф для физлица составит от 10 до 50 б.в, на юрлицо – от 20 до 100 б. в.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома