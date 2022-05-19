Лауреаты республиканского смартмоба из СШ №1 Лунинца

На этой неделе начальник Лунинецкого РОВД Виталий Рылач вручил награды учащимся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца» — лауреатам республиканского смартмоба по профилактике наркомании «Выбери свою альтернативу», а также сладкий приз – эмблему Министерства внутренних дел РБ из шоколада.

Конкурс проводился Министерством внутренних дел, Министерством образования и Национальным центром правовой информации (НЦПИ) в рамках ежегодной межведомственной республиканской акции «Вместе за здоровое будущее».

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома