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Лауреаты республиканского смартмоба из СШ №1 Лунинца
На этой неделе начальник Лунинецкого РОВД Виталий Рылач вручил награды учащимся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца» — лауреатам республиканского смартмоба по профилактике наркомании «Выбери свою альтернативу», а также сладкий приз – эмблему Министерства внутренних дел РБ из шоколада.
Конкурс проводился Министерством внутренних дел, Министерством образования и Национальным центром правовой информации (НЦПИ) в рамках ежегодной межведомственной республиканской акции «Вместе за здоровое будущее».
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома