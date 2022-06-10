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Лебедь и черепахи на «Граните» (Лунинецкий район)

10.06.2022
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Сегодня к столовой РУПП «Гранит» прилетел лебедь. Он был измождён и с трудом передвигался. Чтобы как-то помочь птице, работники пытались напоить ее. Вынесли ведро воды, сделали лужу, чтобы она могла остудиться, пока за ней приедут для перевозки к ближайшему водоему, сообщает в своей группе в ВК предприятие.

Непосильной задачей оказалось словить лебедя.

Он был напуган, пятился, шипел, несколько раз пытался взлететь и в конце концов у него это получилось. Из последних сил лебедь устремился в неизвестном направлении.

Со сторожевой охраной сотрудники предприятия поехали к хвостохранилищу в надежде, что он осилил этот путь.

Там мирно плавали четыре лебедя, но был ли среди них тот самый, неизвестно.

P.S. По пути на хвостохранилище в поле зрения попали черепахи!

Вот это экология и есть!

Фото РУПП «Гранит»

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