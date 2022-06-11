МолодежьНовости районаОбществоСпорт

Легкоатлеты из Лунинецкого района на областной спартакиаде

11.06.2022
35

Лучшие легкоатлеты Брестчины вышли на беговые дорожки и спортивные секторы, чтобы разыграть награды областной спартакиады школьников.

Лунинчане выступили достойно, завоевав шесть дипломов. Карина Золотарева (СШ №2 г. Лунинца) заняла первое место в беге на 60 метров и третье – на 300-метровке. Дважды на вторую ступеньку пьедестала почета поднимался Евгений Обровец из этой же школы – в беге на 60 и 300 метров с барьерами. В барьерном спринте не было равных учащейся СШ №1 г. Лунинца Юлии Жуковской. Вероника Колбик из Язвинок удостоена бронзовой медали в метании копья.

Названные спортсмены являются кандидатами в команду Брестской области для участия в республиканской спартакиаде, которая пройдет в Витебске.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Соревнования по рыбной ловле прошли в Лунинецком районе (фоторепортаж, дополнено)

Соревнования по рыбной ловле прошли в Лунинецком районе (фоторепортаж, дополнено)

11.06.2022
Photo of Какие дома в Вульковском сельсовете могут признать пустующими (Лунинецкий район)

Какие дома в Вульковском сельсовете могут признать пустующими (Лунинецкий район)

11.06.2022
Photo of Политолог: культ Шухевича и Бандеры в Украине созревал несколько десятилетий (видео)

Политолог: культ Шухевича и Бандеры в Украине созревал несколько десятилетий (видео)

11.06.2022
Photo of Смертельное ДТП в Пружанском районе

Смертельное ДТП в Пружанском районе

11.06.2022
Photo of Возле Микашевич планируют построить новый полигон твёрдых бытовых отходов. Своё мнение может высказать каждый (Лунинецкий район)

Возле Микашевич планируют построить новый полигон твёрдых бытовых отходов. Своё мнение может высказать каждый (Лунинецкий район)

11.06.2022
Photo of Лукашенко: Но нам будет труднее, чем Украине! Я вас не пугаю! Вы знаете, что я просто так не говорю! (видео)

Лукашенко: Но нам будет труднее, чем Украине! Я вас не пугаю! Вы знаете, что я просто так не говорю! (видео)

11.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть