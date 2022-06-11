Легкоатлеты из Лунинецкого района на областной спартакиаде

Лучшие легкоатлеты Брестчины вышли на беговые дорожки и спортивные секторы, чтобы разыграть награды областной спартакиады школьников.

Лунинчане выступили достойно, завоевав шесть дипломов. Карина Золотарева (СШ №2 г. Лунинца) заняла первое место в беге на 60 метров и третье – на 300-метровке. Дважды на вторую ступеньку пьедестала почета поднимался Евгений Обровец из этой же школы – в беге на 60 и 300 метров с барьерами. В барьерном спринте не было равных учащейся СШ №1 г. Лунинца Юлии Жуковской. Вероника Колбик из Язвинок удостоена бронзовой медали в метании копья.

Названные спортсмены являются кандидатами в команду Брестской области для участия в республиканской спартакиаде, которая пройдет в Витебске.