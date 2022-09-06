Легковушка столкнулась с лосем в Лунинецком районе — животное погибло, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 6 сентября около 6 часов утра на дороге М10 Гомель — Кобрин. Автомобиль «Фольксваген Кэдди» под управлением 33-летнего жителя Иваново двигался в сторону Гомеля. На 326-м км трассы водитель наехал на лося, который выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП машина получила механические повреждения. Животное погибло и передано сотрудникам охраны животного и растительного мира. Проводится проверка.

В ГАИ напоминают водителям: если вы стали участником аварии с диким животным, следует вызвать сотрудников ГАИ, обозначить место ДТП, выставив знак аварийной остановки, и оставаться на месте происшествия. Нельзя увозить с собой сбитое животное. В таком случае действия водителя приравниваются к незаконной охоте, за которую грозит уголовная ответственность.