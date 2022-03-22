Лесхозы Брестской области начали продавать березовый сок, в Лунинецком районе одни из первых…

В Брестской области лесхозы начали продавать березовый сок, сообщил начальник отдела производства и реализации продукции Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Сычев.

«В шести лесхозах уже идет сдача березового сока людям и заводам. Первыми начали Лунинецкий и Пинский лесхозы. Подключились Малоритский, Кобринский опытный, Ивацевичский, Брестский. Начинает Телеханский. Чтобы купить сок, нужно обратиться в ближайшее лесничество. Там запишут желающих и подскажут, в какое время нужно будет приехать», — рассказал Сергей Сычев. Жителям Брестской области уже продали 21 т природного напитка.

Заготавливать березовик можно и самостоятельно. Перед этим нужно обратиться в лесничество и получить разрешение. Специалисты укажут отведенный для подсочки участок. За незаконную заготовку сока грозит административное наказание.

Постепенно березовый сок начнут продавать и в других регионах Брестской области. Работники лесничеств сориентируют по срокам.

Параллельно идет и промышленная заготовка березовика.

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