Лесхозы Брестской области планируют заготовить около 4 тысяч тонн березового сока

Лесхозы Брестской области готовы к сезону заготовки березового сока, сообщил ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Николай Пашкевич

К сезону сбора березового сока в юго-западном регионе начали готовиться в конце февраля. Лесхозы закупили тару, полиэтиленовые мешки. «Погода пока неустойчивая. Ориентировочно, с 15 марта в лесхозах начнут делать подсочку и прикреплять мешки. Рассчитываем, что первыми в работу включатся южане — Брестский, Малоритский, Пружанский, Кобринский лесхозы. Если погода не испортится, а потеплеет, то к концу этой недели может начаться сокодвижение», — отметил Николай Пашкевич.

Заготовкой березовика будут заниматься все лесхозы Брестской области. Часть из них будет собирать природный напиток только для нужд населения. Например, речь идет о Брестском, Домановском, Дрогичинском, Ивацевичском, Барановичском, Столинском, Телеханском лесхозах. Остальные — Малоритский, Ганцевичский, Полесский, Лунинецкий, Пинский, Кобринский, Ляховичский и Пружанский — также будут поставлять продукцию на перерабатывающие предприятия. Заключены договоры с консервными заводами из Минска, Брестской, Гродненской и Минской областей.

Если погода позволит, в регионе намерены заготовить около 4 тыс. т березового сока. По опыту прошлых лет, населению планируют продать примерно 700 т. Цена остается на уровне прошлого года. Стоимость 1 л напитка в среднем будет около 20 копеек. На сайтах лесхозов опубликована информация о местах продажи сока.

К слову, Лесной кодекс позволяет людям заготавливать березовый сок для собственных нужд. Однако обязательно нужно получить разрешение в ближайшем лесничестве. Специалисты подскажут, где можно делать подсочку берез. За самовольство грозит штраф.

belta.by

Стоимость березового сока в Лунинецком районе составит 16 и 27 копеек за литр

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