Общество

Летчики не умирают, летчики уходят в небо

В Лидской штурмовой авиабазе прошло прощание с майором Андреем Ничипорчиком и лейтенантом Никитой Куконенко. В последний путь проводили героев, которые ценой собственных жизней спасли других.

Проститься с летчиками пришли сотни людей. На траурной церемонии присутствовали командование Вооруженных Сил во главе с Министром обороны нашей страны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, представители областных и местных органов власти, многочисленные сослуживцы, жители города.

– Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь прощаются с нашими героями, – отметил генерал-лейтенант Виктор Хренин. – Случившееся – непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов, тем самым удалось избежать непоправимого. Этот поступок говорит о том, что в наших Вооруженных Силах служат сильные духом и мужественные люди. Сегодня выражены слова соболезнования семьям погибших от имени Президента Республики Беларусь и от всех военнослужащих Министерства обороны.

mil.by

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