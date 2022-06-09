ЗдоровьеКонкурсМикашевичиМолодежьНовости районаОбществоСпорт

Летние площадки в Лунинце и Микашевичах — дети зажигают!!!

09.06.2022
32

Летние площадки «Открытое пространство», которые работают в Лунинце и Микашевичах, довольно популярны у детей.

Сегодня, 9 июня, в Микашевичах около ГУ «ЛТЦСОН» состоится спортивное мероприятие «Самый, самый, самый…» (клуб «Вдохновение»). Время проведения 14.00 — 15.00. Ответственная Кривулец О.И

09.06 г. Лунинец, стадион «Полесье» 11.00-12.00 Спартакиада » Быстрее. Выше. Сильнее».
Ответственная Руденок О.Е.

Приглашаем всех желающих отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями!

Фото с мероприятий, проведённых в Микашевичах вчера, 8 июня. 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of День МЧС в лагере «Спутник» Лунинецкого района

День МЧС в лагере «Спутник» Лунинецкого района

09.06.2022
Photo of В Лунинецком районе обнаружен взрывоопасный предмет

В Лунинецком районе обнаружен взрывоопасный предмет

09.06.2022
Photo of Родны край: «Вандруй. Адчуй. Натхняйся». Природная красота Лунинецкого района

Родны край: «Вандруй. Адчуй. Натхняйся». Природная красота Лунинецкого района

08.06.2022
Photo of ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ vs САНКЦИИ: что выберет Запад? Это другое (видео)

ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ vs САНКЦИИ: что выберет Запад? Это другое (видео)

08.06.2022
Photo of Жительница Ганцевичей вложила в несуществующий инвестпроект более Br41 тыс

Жительница Ганцевичей вложила в несуществующий инвестпроект более Br41 тыс

08.06.2022
Photo of В Беларуси с начала года в ДТП травмированы 119 детей, погибли 6

В Беларуси с начала года в ДТП травмированы 119 детей, погибли 6

08.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть