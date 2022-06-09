Летние площадки в Лунинце и Микашевичах — дети зажигают!!!

Летние площадки «Открытое пространство», которые работают в Лунинце и Микашевичах, довольно популярны у детей.

Сегодня, 9 июня, в Микашевичах около ГУ «ЛТЦСОН» состоится спортивное мероприятие «Самый, самый, самый…» (клуб «Вдохновение»). Время проведения 14.00 — 15.00. Ответственная Кривулец О.И

09.06 г. Лунинец, стадион «Полесье» 11.00-12.00 Спартакиада » Быстрее. Выше. Сильнее».

Ответственная Руденок О.Е.

Приглашаем всех желающих отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями!

Фото с мероприятий, проведённых в Микашевичах вчера, 8 июня.