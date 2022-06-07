ЗдоровьеКонкурсМикашевичиМолодежьНовости районаОбщество

Летние площадки в Лунинце и Микашевичах приглашают отдохнуть и интересно провести время

07.06.2022
51

В Лунинце и Микашевичах работают летние площадки, где можно заняться спортом, пообщаться и отдохнуть всей семьёй.

Сегодня, 7 июня

Спортивно игровая программа » Весёлые старты» стадион Полесье г. Лунинец. Ответственная Руденок О.Е Начало 11.00

г.Микашевичи 11.00-12.00 Стадион. Спортивно-игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» Ответственная Кривулец О.И. 

Приглашаем всех желающих!!!

Фото с прошедших мероприятий

Лунинец «Мама, папа, я — спортивная семья»

Площадки Микашевич

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Самовольно занял земельный участок? Штрафы впечатляют!

Самовольно занял земельный участок? Штрафы впечатляют!

07.06.2022
Photo of О влиянии пограничных заграждений на природу: заборы стали памятниками человеческой бездумности

О влиянии пограничных заграждений на природу: заборы стали памятниками человеческой бездумности

07.06.2022
Photo of Насыщенные дни в «Спутнике» — время летит быстро (Лунинецкий район)

Насыщенные дни в «Спутнике» — время летит быстро (Лунинецкий район)

07.06.2022
Photo of Поддержка от профсоюза (Лунинецкий район)

Поддержка от профсоюза (Лунинецкий район)

06.06.2022
Photo of Ошибочно уплатили госпошлину? Рассказываем как вернуть деньги

Ошибочно уплатили госпошлину? Рассказываем как вернуть деньги

06.06.2022
Photo of В Лахве состоялся районный этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2022» (Лунинецкий район)

В Лахве состоялся районный этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2022» (Лунинецкий район)

06.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть