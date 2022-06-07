Летние площадки в Лунинце и Микашевичах приглашают отдохнуть и интересно провести время

В Лунинце и Микашевичах работают летние площадки, где можно заняться спортом, пообщаться и отдохнуть всей семьёй.

Сегодня, 7 июня

Спортивно игровая программа » Весёлые старты» стадион Полесье г. Лунинец. Ответственная Руденок О.Е Начало 11.00

г.Микашевичи 11.00-12.00 Стадион. Спортивно-игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» Ответственная Кривулец О.И.

Приглашаем всех желающих!!!

Фото с прошедших мероприятий

Лунинец «Мама, папа, я — спортивная семья»

Площадки Микашевич