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Летние площадки в Лунинце и Микашевичах приглашают отдохнуть и интересно провести время
В Лунинце и Микашевичах работают летние площадки, где можно заняться спортом, пообщаться и отдохнуть всей семьёй.
Сегодня, 7 июня
Спортивно игровая программа » Весёлые старты» стадион Полесье г. Лунинец. Ответственная Руденок О.Е Начало 11.00
г.Микашевичи 11.00-12.00 Стадион. Спортивно-игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» Ответственная Кривулец О.И.
Приглашаем всех желающих!!!
Фото с прошедших мероприятий
Лунинец «Мама, папа, я — спортивная семья»
Площадки Микашевич