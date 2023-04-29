«Летняя кухня и забор» Продажа начатого строительства дома в Лунинце. Начальная цена — более 22 тысяч рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже не завершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома в г.Лунинце

Организатор аукциона: РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал.

Продавец: Лунинецкий районный исполнительный комитет.

Место, дата, время проведения аукциона: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж ), 29.05.2023г., в 08.30.

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, номер контактного телефона комиссии: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7; с 05 мая 2023г. по 23 мая 2023г. включительно с 9.00 – 12.00 в рабочие дни, (вых.: суб., вскр.); тел. 8 (01647) 2-33-47.

Регистрация участников – 29.05.2023г. с 8.15 до 08.25 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).

Информация о публикации извещения о проведении аукциона: www.gki.gov.by , www .brest-region.gov.by , www. luninets.brest-region.gov.by , www.agrbrest.by .

Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь земельного участка, га Целевое назначение использования земельного участка Ограничения (обременения) прав на земельный участок Срок аренды, лет Описание не завершенного строительством жилого дома (недвижимые улучшения незарегистрированные в ЕГРНИ) Начальная цена (незавершенный дом/ право аренды земельного участка), руб. Сумма задатка (10% от начальной цены), руб. Расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, руб. Затраты на проведение аукциона. Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Лунинец, ул.Машерова,31 124750100001003414 0,1120 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома отсутствуют 99 летняя кухня, забор 22 699,80 (18 687,40/ 4 012,40) 2 269,98 509,04 затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона

Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Возможность подключения к внеплощадочным сетям водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и пр., и точки подключения определяются проектом. Размер увеличения цены земельных участков (шаг аукциона) 10 % от предыдущей цены называемой аукционистом. Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утв. Постановлением Совета Министров республики Беларусь от 23.03.2018г. №220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009г. №232 – 3 700,0 рублей. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный (текущий) банковский счет организатора аукциона РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал BY84BAPB30122804300110000000 ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 200106673, ОКПО 033685451005, с отметкой банка, а также заключают с РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецким филиалом соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.

Кроме того, в комиссию по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов с публичных торгов представляются:

гражданином — копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения, доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком. Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели, юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующему земельному участку. Осмотр земельного участка осуществляется желающими самостоятельно. Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального банка Республики Беларусь. Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. Задаток возвращается участникам аукциона, не выигравшим торги, лицам, отказавшимся от участия в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления. В случае признания аукциона несостоявшимся задатки возвращаются участникам аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в случае его отказа (уклонения) от подписания протокола о результатах аукциона, и (или) внесения платы за предмет аукциона в установленные сроки, и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; участники аукциона, и(или) не выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, а также иные условия участия в аукционе, отказавшиеся объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, уплачивают штраф в размере, предусмотренном в соглашении. При этом внесенный задаток не возвращается. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

— в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, а также возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, окончательный размер которых определяется до аукциона и доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистрации, и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников ;

— не позднее двух рабочих дней после совершения указанных платежей, предоставить в Лунинецкий районный исполнительный комитет копии платежных документов и заключить договор аренды земельного участка с Лунинецким районным исполнительным комитетом;

— в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона, обратиться в Лунинецкий филиал РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией возникновения права, ограничений на земельный участок и изменением целевого назначения земельного участка;

— юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение шести месяцев, а гражданину в течение одного года, со дня государственной регистрации на земельный участок, разработать и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию на строительство одноквартирного жилого дома и нежилых капитальных построек и приступить к занятию данного земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления;

— до начала строительства снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать для благоустройства участка;

— по окончании срока (по минованию надобности, но не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия договора) аренды земельного участка, в установленном порядке возвратить его прежнему землепользователю в состоянии, пригодном для использования по назначению или продлить срок пользования им.