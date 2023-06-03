Летняя площадка для детей работает в центре Лунинца

Лунинецкий городской дом культуры приглашает детей райцентра на летнюю площадку “Лето вместе”.

Это прекрасная возможность активно провести время и завести новых друзей. На летней площадке детей ждут разнообразные мероприятия: конкурсы, игры, танцы, песни, спортивные эстафеты, мастер-классы, квест-игры, аквагрим.

Летняя площадка работает со вторника по субботу с 11.00 до 13.00. Заведующий детским отделом: Галина Григорьевна Абрамчук. Тел. 2-09-98

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