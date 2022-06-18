Летняя зона отдыха городского Дома культуры Лунинца

Лунинецкий городской дом культуры приглашает детей на летнюю зону отдыха «В поисках приключений»

Это прекрасная возможность активно отдохнуть и завести новых друзей. Каждый день жизни в лагере удивителен и неповторим. Детям предлагаются мероприятия, которые развивают их ум, расширяют кругозор, учат постигать тайны.

В летней зоне отдыха ГДК вас ждут спортивные соревнования, детские дискотеки, красочный аквагрим, квест-игра, танцы с хореографом.

Летний лагерь работает со вторника по пятницу, с 11.00 до 12.00. Заведующий детским отделом: Екатерина Михайловна. Тел. 2-09-98.