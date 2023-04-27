Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства в Брестской области

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» банками предоставляются льготные кредиты субъектам малого предпринимательства в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.

Процентная ставка по льготному кредиту составляет 0,5 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день принятия соответствующим банком решения о предоставлении льготного кредита, увеличенной не более, чем на 3 (три) процентных пункта.

Приоритетными являются инвестиционные проекты, бизнес-проекты, реализуемые по следующим направлениям:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг);

организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;

внедрение новых технологий.

По вопросам льготного кредитования субъектам малого предпринимательства необходимо обращаться непосредственно в структурные подразделения банков ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «Белинвестбанк».

Информацию о льготном кредитовании можно получить также в управлении предпринимательства комитета экономики Брестского облисполкома по телефонам: 8-(0162)-26-96-15, 26-96-13; е-mail: upr@brest-region.gov.by.

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