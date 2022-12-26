Общество

Льготы по единому налогу для самозанятых

26.12.2022
45

Для некоторых категорий физических лиц (самозанятых), осуществляющих деятельность
с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, предусмотрено снижение ставки.

Так, на скидку в 20 процентов могут рассчитывать достигшие  общеустановленного пенсионного возраста, или лица, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды; родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет или воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Освобождаются от уплаты родители (усыновители, удочерители), являющиеся инвалидами I и II группы и воспитывающие несовершеннолетних детей и (или) детей, получающих образование на дневной форме получения образования, при условии, что супруг (супруга) плательщика также является инвалидом I или II группы.

При наличии у плательщика права на снижение установленной ставки единого налога одновременно по нескольким основаниям она снижается на 45 процентов.

Льготы не применяются при осуществлении физическим лицом деятельности по предоставлению принадлежащих ему на праве собственности иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания.

Более подробную информацию можно получить в ИМНС по Лунинецкому району по телефонам: 6-28-67, 6-28-41.

Наталья БУДНИК, главный государственный налоговый инспектор.

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