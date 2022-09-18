Личное в сторону! Только народ, только государство! Лукашенко призвал сограждан хранить суверенитет страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает сограждан отложить личное в сторону и сделать все для сохранения суверенитета и независимости страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на патриотическом форуме «Это НАША история!», посвященном Дню народного единства,

Глава государства констатировал, что на белорусских землях в разные времена шли разборки крупных мировых игроков. «Ну а мы, при чем мы? Так вот это главный урок для всех. Для нас, кто живет на территории Беларуси. Для провластных и нет. Для оппозиционеров и беглых. Мы должны запомнить: если мы не возьмем голову в руки, то в этом вот нынешнем переделе мира мы снова окажемся в этом страшном политико-экономическом замесе», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что над ним немного довлеют события саммита ШОС, который прошел накануне в древнем городе Самарканде в Узбекистане. «Вот там особенно ощущаешь, когда сидишь среди глав государств, нерв эпохи. Там ты особенно чувствуешь: наша земля! Сколько бы нас ни было — 10-12-20 миллионов — умереть должны, но сохранить ее для своих детей. В противном случае будем снова под плеткой горбатиться веками. Пока не сложится ситуация, если сложится, что мы снова станем независимыми», — подчеркнул белорусский лидер.

«Вот в чем момент. И урок один: нас не будут толкать то влево, то вправо, то с Востока на Запад, делить и резать, если мы будем жить на своей земле, будем ее ценить, никому не отдавать. И будем свято хранить свой суверенитет над этой территорией. Поэтому личное в сторону! Только народ, только государство!» — призвал Президент.

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