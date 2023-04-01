ОбществоЭкономика

Лимит беспошлинного ввоза товаров в Беларуси останется на уровне 1 тыс. евро

01.04.2023
32

Совет Евразийской экономической комиссии по инициативе российской стороны продлил еще на полгода действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в ЕАЭС в размере 1 тыс. евро. Об этом на брифинге по итогам состоявшегося 30 марта заседания сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, 

«Таким образом, до 1 октября этого года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1 тыс. евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке, — пояснила Ия Малкина. — В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм».

Представитель ЕЭК напомнила, что порог был повышен на временной основе год назад, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах, и в октябре его действие было продлено до 1 апреля этого года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

«Отмечу, что порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тыс. евро и 50 кг», — добавила Ия Малкина.

Всего в повестку заседания Совета ЕЭК было включено 38 вопросов. Беларусь на нем представлял вице-премьер Игорь Петришенко. Следующий Совет ЕЭК планируется провести 21 апреля в Москве в очном формате.

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Районный субботник организовали на Лунинетчине (большой фоторепортаж)

Районный субботник организовали на Лунинетчине (большой фоторепортаж)

01.04.2023
Photo of Лунинчане отлично выступили на республиканском смотре-конкурсе детского творчества

Лунинчане отлично выступили на республиканском смотре-конкурсе детского творчества

01.04.2023
Photo of Почему продолжительность жизни в XX веке увеличилась? Названы три основные причины

Почему продолжительность жизни в XX веке увеличилась? Названы три основные причины

01.04.2023
Photo of Цена старинной усадьбы в Ганцевичском районе в ходе торгов выросла в 423 раза

Цена старинной усадьбы в Ганцевичском районе в ходе торгов выросла в 423 раза

01.04.2023
Photo of Лунинчане среди победителей республиканской олимпиады по учебным предметам

Лунинчане среди победителей республиканской олимпиады по учебным предметам

01.04.2023
Photo of «Движение по правилам» контролируют сотрудники ГАИ в Лунинецком районе

«Движение по правилам» контролируют сотрудники ГАИ в Лунинецком районе

31.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть