Лишение гражданства и амнистия – прав ли Лукашенко?, Карта поляка и что будет с ИП (видео)

В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура:

– О модернизации белорусского общества. – Совещание у Лукашенко о том, стоит ли лишать гражданства беглых, кто откровенно работает на развал своей страны?

– Являются ли белорусами те, кто выступал за протесты, бунты и госпереворот в 2020-ом?

– О том, что такое гражданство и кто является истинным гражданином.

– Почему государство имеет право лишить гражданства?

– Лукашенко о том, что белорусам надо научиться жить по закону. – Кто может в Беларуси попасть под амнистию?

– Карта поляка – что делать с белорусами, у которых она имеется?

– Совещание Лукашенко об индивидуальных предпринимателях.