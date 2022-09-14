Лишение гражданства и амнистия – прав ли Лукашенко?, Карта поляка и что будет с ИП (видео)

В новом выпуске авторского проекта политического обозревателя ОНТ Игоря Тура:
– О модернизации белорусского общества. – Совещание у Лукашенко о том, стоит ли лишать гражданства беглых, кто откровенно работает на развал своей страны?
– Являются ли белорусами те, кто выступал за протесты, бунты и госпереворот в 2020-ом?
– О том, что такое гражданство и кто является истинным гражданином.
– Почему государство имеет право лишить гражданства?
– Лукашенко о том, что белорусам надо научиться жить по закону. – Кто может в Беларуси попасть под амнистию?
– Карта поляка – что делать с белорусами, у которых она имеется?
– Совещание Лукашенко об индивидуальных предпринимателях.