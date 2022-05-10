Лизе нужна помощь!

9 сентября 2021 года Теребовец Елизавете (11.11.2019 г.р.) поставили диагноз СМА (спинальная мышечная атрофия) 2 типа.

Это заболевание, при котором погибают мотонейроны, нервные клетки спинного мозга, то есть разрушаются (атрофируются) мышцы. Постепенно человек теряет способность ходить, стоять, сидеть и даже глотать, но при этом интеллект сохраняется, больной осознаёт всё происходящее. Сейчас внешне Лиза выглядит здоровым ребёнком, она жизнерадостна, с интересом познаёт мир, как все её ровесники. Пока только не понимает, почему ножки такие слабенькие. Болезнь беспощадна: будет забирать и другие обычные человеческие возможности. Не просто тяжело, а невыносимо понимать это родителям и близким. Ещё страшнее не использовать единственный шанс, который появился в нашем прогрессивном мире, а имя ему — «Золгенсма».

Этот препарат способен остановить заболевание: он доставляет в организм «рабочую копию поломанного гена». Спасительный препарат не зарегистрирован на территории Республики Беларусь и приобретается пациентом за личные средства. Его стоимость – 2.274.031 долларов США. Укол разовый, то есть необходима одна инъекция на всю жизнь. Сейчас мы ведем сбор денежных средств, который продвигается очень медленно. На данный момент собрали 8,26%, что в денежном эквиваленте составляет 187 788,39 $.

Время уходит. Нам очень необходима финансовая поддержка, информационная огласка, так как сумма неимоверно высока и нам одним не справиться. Знайте: маленькой помощи не бывает, и даже один рубль приблизит нас к закрытию счета, а Лизонька сможет получить заветный «укол жизни». Расскажите своим знакомым. Вместе мы сможем собрать эту космическую сумму!

Помочь Лизавете Теребовец можно любым удобным для Вас способом:

Пополнить баланс МТС

+375 (33) 900-33-54

USSD запрос *222*28# (1, отправить) 2 BYN

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BYN: 5470 8740 4445 5424 11/24

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BYN: 4602 5701 7087 4446 06/24

RUB: 4602 5701 7188 1697 01/24

USD: 4602 5701 7116 4821 10/23

карта Альфа-банк

BYN: 4585 2200 0000 2674 10/24

RUB: 4585 2200 0542 2125 10/24

USD: 4585 2200 0565 6383 10/24

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Благотворительный счёт ОАО «АСБ Беларусбанк» на имя Теребовец Людмилы Владимировны. Операционная служба ЦБУ 317 г.Мозырь, ул.Ленинская, д.6. БИК AKBB BY2X УНП 100325912

BYN: BY79AKBB31340000009440070000

EUR: BY14AKBB31342000004630070000

RUB: BY02AKBB31343000004410070000

USD: BY82AKBB31341000005330070000

Транзитный счёт:

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