Лобовое столкновение автомобилей в Березовском районе

Сегодня около 07.30 утра 58-летний житель города Белоозерска управлял транспортным средством «Audi» и двигался по автодороге Р-136 «Войтешин-Хомск-Дрогичин». На 21 километре указанной автодороги, по предварительной информации, не учел погодные условия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Renault» под управлением 61-летнего жителя Березовского района, который двигался по встречной полосе

В результате ДТП 52-летняя пассажир «Audi» доставлена в больницу для оценки состояния здоровья. Проводится проверка.

В сложных погодных условиях участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Следует учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться: чистое покрытие внезапно смениться гололедицей, снежной кашей или переметами

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома