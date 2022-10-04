Лобовое столкновение автомобилей в Лунинецком районе

3 октября около 06:15 часов 46-летний житель Ляховичского района управлял автомобилем «Фольксваген Гольф» и двигался по автодороге «Подъезд к городу Лунинцу от автодороги М-10». На перекрёстке, где главная дорога меняет направление направо, по предварительной информации, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Опель Зафира» под управлением 31-летнего жителя Лунинецкого района, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Фольксваген Гольф» после оказания медицинской помощи отпущен домой. Проводится проверка.

По информации УВД Брестского облисполкома