Лоскутная геометрия Марии ЕДЧИК из Микашевич (Лунинецкий район)

Что можно создать из тканевых лоскутков? Все, что угодно, если приложить фантазию, терпение и умелые руки. За последние несколько лет работница микашевичского участка автопарка №10 Мария ЕДЧИК стала не только разбираться в красивых стежках, узорах и других тонкостях лоскутного шитья, но и применяет новые знания на практике и шьет уникальные вещи от косметичек до предметов домашнего интерьера.

– Впервые попробовала работать с лоскутами еще в молодости, – рассказывает собеседница. – Вновь же вспомнила о пэчворке или текстильной мозаике – третье название этого рукоделия, совсем недавно, когда в нашем доме появилась мамина швейная машина, выпущенная в Орше еще в 1940-х годах. С ножным приводом и единственной прямой строчкой, она, тем не менее, даст фору некоторому современному оборудованию.

По словам Марии Евстафьевны, сегодня существует множество способов, которые позволяют сшивать лоскутки в интересные узоры. Впрочем, независимо от техники, в итоге получается единственное в своем роде полотно, повторить которое, даже при огромном старании, еще раз невозможно.

– Ленивый боро, колодец, крези, соты, пицца… – названия способов лоскутного шитья мастерица подкрепляет готовыми текстильными заготовками, которые ждут своего часа. – Техник – огромное количество, поэтому, чтобы не запутаться, веду специальный блокнот с рабочими схемами и замечаниями.

Из таких вот блоков, лоскутных лент и других заготовок можно сшить одеяла, подушки, коврики, скатерти, шкатулки, корзины и другие предметы домашнего текстиля. Не менее интересно выглядят игрушки в стиле пэчворк, в том числе и новогодние. Обязательно привлекут внимание сумка, рюкзак, косметичка из лоскутов кожи, драпа или джинса. При этом состыкованные прямоугольники, квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры образуют красивые цветные переходы, линии и узоры, которые живут собственной жизнью. Издалека ни за что не поверишь, что все это – из кусочков ткани.

– Бесспорно, в идеале было бы отлично сразу начать обучаться лоскутному шитью с новых натуральных тканей, – подчеркивает Мария Евстафьевна. – Но пока осваиваю мастерство, в большинстве случаев работаю с вещами – добротными и качественными, но бывшими в употреблении. Пока набиваю руку, в том числе в умении прокладывать ровные строчки, всякое случается. Поэтому не жалко, если испорчу.

Работы Марии Едчик – очередное подтверждение, что лоскутное шитье – исключительно позитивный вид творчества. Благодаря элементам пэчворка, в жилых помещениях появляются уют, душевное тепло и комфорт. А еще такой текстиль придает любому дому индивидуальность и у него появляются душа.

Наталья Лялюк