Ложь от Facebook, слив данных и «оружие» от Илона Маска: как технологии используют в низких целях? (видео)

В 2020-м всего за полгода Apple получила более 1100 «экстренных запросов» и раскрыла данные в 93% случаев. У «Меты» в 2021-м за полгода запрашивали данные около 22 тысяч раз. И она удовлетворила более трех четвертей этих обращений. Сколько частных данных утекло, таким образом, к проходимцам – не известно. Кого-то вообще должен успокоить факт, что через Фейсбук за людьми чаще следят не жулики, а Агентство национальной безопасности США!

Как еще используют в самых низких целях высокие, в том числе медийные технологии? Подробности – у Глеба Лаврова в рубрике «Антифейк».