Лучшая бригада энергетиков Брестчины работает в Лунинецком районе!

В Пинске с 20 по 22 июля на учебном полигоне Пинских электросетей проходили областные соревнования профмастерства среди энергетиков Брестчины,

В течение трех дней четыре команды работников сбытовых подразделений РУП «Брестэнерго» Барановичских, Пружанских, Брестских и Пинских электросетей преодолели восемь этапов соревнований. Энергетики продемонстрировали теоретические знания по охране труда, а также умения в оказании доврачебной помощи пострадавшему от действий электрического тока в электроустановках до 1000 В, переоформлении договорных отношений с абонентами и многие другие профессиональные навыки.

На церемонии открытия соревнований участников приветствовали генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Шебеко, директор Пинских электросетей Эдуард Курган, а также заместитель начальника управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Сергей Зуев.

Команду филиала «Пинские электрические сети» представили работники Лунинецкого РЭС: капитан команды заместитель начальника Лунинецкого РЭС по сбыту электрической энергии Соц Николай Степанович, мастер Лунинецкого РЭС Нагорный Андрей Иванович, электромонтер Лунинецкого РЭС Коваль Сергей Николаевич и контролер Микашевичского УЭС Ярошевич Татьяна Ивановна.

По результатам соревнований в общем зачете представители нашей команды заняли второе место, а в номинации «Лучшая бригада» победителем стал дуэт Лунинецкого РЭС — мастер Нагорный А.И. и электромонтер Коваль С.Н. (на снимке)

Эдуард Жилевич