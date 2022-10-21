Лучшие экскаваторщики на «Граните» (Лунинецкий район)

На РУПП «Гранит» прошли соревнования среди машинистов экскаваторов и их помощников. Каждый из 8 участников, прошедший в следующий тур, должен был загрузить горную массу в два автомобиля «БелАЗ».

Соревнования проходили в двух группах: на пяти- и десятикубовом экскаваторах.

При выполнении задания учитывался ряд моментов: точность загрузки автосамосвала согласно его паспортной грузоподъемности, касание рабочим органом кузова, выпадание горной породы и попадание ее на козырек.

Второй этап практической части – «Мастерство управления». Для 5-кубового экскаватора нужно было загнать гвоздь в брус, для 10-кубового – забить мяч в ворота.

Победителем в категории с объёмом ковша 5 м3 стал Анатолий Яцушкевич (машинист экскаватора). Вторую строчку занял Михаил Царикевич (машинист), третью – Дмитрий Попович (помощник машиниста), четвёртую – Дмитрий Есипенко (машинист), зато он стал первым на этапе «Мастерство управления». На второй строчке в шуточном конкурсе разместился Анатолий Яцушкевич, третьей – Михаил Царикевич и четвёртой – Дмитрий Попович.

Лидер на 10-кубовом экскаваторе – Дмитрий Никонович (машинист). Второе место занял Александр Колбович (помощник машиниста), третье – Владимир Найден (машинист), а четвёртое – Иван Колос (машинист).

На этапе «Мастерство управления» лучший результат показал Владимир Найден. Александр Колбович стал вторым. Третье место – у Дмитрия Никоновича, четвёртое – у Ивана Колоса.

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