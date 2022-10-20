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Лучшие среди водителей. На «Граните» провели конкурс профмастерства (фоторепортаж, Лунинецкий район)

20.10.2022
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Конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобилей БелАЗ грузоподъемностью 60 и 90 тонн провели ко Дню предприятия на РУПП «Гранит».. В соревнованиях приняли участие 8 водителей автотранспортного парка первой колонны.

Прежде чем участники приступили к вождению, их ждала теоретическая часть, где проверяли знания технического устройства, эксплуатации самосвала, правил дорожного движения и т.д..

Со стороны трасса выглядит не сложной – крутой поворот, горка, восьмёрка, парковка в бокс и финиш, но на деле пройти эти все элементы, не задев бочки и конусы, надо ещё постараться даже таким опытным водителям как у нас.

По результатам соревнований первое место среди водителей 60-тонного БелАЗа занял Денис Глушень, второе – Евгений Быстренко, третье – Андрей Курин, и четвёртым стал Сергей Шкода.

Среди водителей 90-тонного самосвала чемпион соревнований – Виталий Комаровский. На второй строчке разместился Андрей Дорофей, третье место занял Юрий Климович, а четвёртое – Андрей Аладко.

Призеры получили большие наборы инструментов «Toptul», за четвёртое место участникам вручили по набору отверток.

К слову, такого рода соревнования проходят на предприятии третий год подряд. 

Информация и фото РУПП «Гранит»

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