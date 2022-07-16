Лучших работников на заготовке кормов отмечают в Лунинецком районе

В Лунинецком районе продолжается заготовка кормов второго укоса трав, и уже можно отметить тех механизаторов, которые вложили всё свои старания в работу.

По устоявщейся традиции, чествовать лучших отправились на рабочие места в хозяйства заместитель начальника райсельхозпрода райисполкома Борис Обровец и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Ольга Ермоленок.

К Благодарственным письмам областного и районного уровня, которые вручались, прилагались и денежные выплаты.

Заслуженные награды получили: тракторист- машинист ОАО «Вульковский рассвет» Евгений Воронич, тракторист- машинист СУП » Агро- Лобчанское» Николай Свибович и специалист по кормопроизводству ОАО » Дворецкий» Тамара Кохович.