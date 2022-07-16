АгропромНовости районаОбществоЭкономика

Лучших работников на заготовке кормов отмечают в Лунинецком районе

16.07.2022
86

В Лунинецком районе продолжается заготовка кормов второго укоса трав, и уже можно отметить тех механизаторов, которые вложили всё свои старания в работу.

По устоявщейся традиции, чествовать лучших отправились на рабочие места в хозяйства заместитель начальника райсельхозпрода райисполкома Борис Обровец и председатель районной профсоюзной организации работников АПК Ольга Ермоленок.

К Благодарственным письмам областного и районного уровня, которые вручались, прилагались и денежные выплаты.

Заслуженные награды получили: тракторист- машинист ОАО «Вульковский рассвет» Евгений Воронич, тракторист- машинист СУП » Агро- Лобчанское» Николай Свибович и специалист по кормопроизводству ОАО » Дворецкий» Тамара Кохович.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Обман заграничных женихов; подстава для народного артиста; вымогатель пойман (видео)

Обман заграничных женихов; подстава для народного артиста; вымогатель пойман (видео)

16.07.2022
Photo of График личных приемов граждан руководством Лунинецкого райисполкома

График личных приемов граждан руководством Лунинецкого райисполкома

16.07.2022
Photo of СПРОС НА БЕЗВИЗ У ПОЛЯКОВ (видео)

СПРОС НА БЕЗВИЗ У ПОЛЯКОВ (видео)

16.07.2022
Photo of Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

16.07.2022
Photo of Читатели обращают внимание на состояние дорог (Лунинецкий район)

Читатели обращают внимание на состояние дорог (Лунинецкий район)

16.07.2022
Photo of Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 ожидается с сентября. Нужно вакцинироваться!

Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 ожидается с сентября. Нужно вакцинироваться!

16.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть