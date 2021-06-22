Лукашенко: 22 июня – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после

Дата начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

22 июня 1941 года для всех белорусов – день памяти и скорби, дата, разделившая жизнь народа на до и после. То летнее воскресное утро стало страшным рубежом между миром и войной, между светом и тьмой, жизнью и смертью, – заявил глава государства. – На нашу землю двинулась вооруженная безжалостная армада, которая несла гибель и рабство. Фашисты не щадили ни стариков, ни младенцев

Президент отметил, что уже потом, после 9 мая 1945 года, немцы назвали тот июньский день роковым для своей нации. “А 80 лет назад гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси победным маршем. Они хотели пройти по нашей земле так же легко и быстро, как по Чехии, как прошлись по Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции, Греции, Польше – по всему нынешнему Европейскому союзу, прошлись торжественным маршем”, – сказал белорусский лидер.