Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко

«Я бы хотел отметить, что вопросы развития государства и общества находятся в постоянном поле зрения главы государства. Посмотрите, какой насыщенный график у Президента. Буквально недавно прошел ряд мероприятий с участием Президента. Это заседание Совета Министров, заседание Совета безопасности, совещание с силовым блоком страны, посещение промышленных предприятий, поездки в зарубежье, где состоялись встречи с руководителями и представителями дружественных нам стран. В ходе этих мероприятий, конечно же, решались серьезные государственные задачи, по различным направлениям: и текущей деятельности, и на перспективу. Буквально вчера при назначении руководящих кадров местных исполнительных органов власти Президент обозначил целый спектр и проблем, и одновременно задач, которые касаются не только тех руководителей, которые были назначены, но и всех действующих сегодня руководителей вертикали власти», — рассказал Игорь Сергеенко.

Президент отметил, что год будет особым. «Особым он будет в том числе в плане подготовки к важнейшим политическим событиям — электоральной кампании. В 2024 году у нас пройдут одновременно выборы в парламент и местные Советы депутатов. И впервые фактически в новом формате выборы делегатов Всебелорусского народного собрания. Все эти процессы будут проходить практически одновременно. Это большой, конечно же, объем организационной работы, подготовительной. Это достаточно серьезные и масштабные мероприятия. Но впереди нас ожидает еще одно знаковое, фундаментальное мероприятие — это ежегодное Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Оно состоится буквально на этой неделе — 31 марта, в эту пятницу, — отметил глава Администрации Президента. — Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что это мероприятие знаковое, фундаментальное, где Президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. Но это же в первую очередь и ответ на те вопросы, которые волнуют наших граждан. Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу. Для качественной подготовки пакета документов по поручению Президента Администрацией были задействованы различные государственные, общественные структуры, научное сообщество. Организовано изучение тенденций развития обстановки в регионах и общественного мнения. Эти материалы позволяют главе государства дополнительно проанализировать ту ситуацию, которая складывается в стране, и определить комплексно то Послание, те мысли, которые будет Президент закладывать в текст. Хотел бы отметить, что Президент продолжает работу над Посланием. Ситуация динамично меняется, практически ежедневно, и данный документ требует актуализации».

Планируется, что мероприятие пройдет в традиционном для последних лет формате — в торжественной обстановке во Дворце Республики. «В нем примут участие депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, руководители министерств, государственных комитетов, местных органов власти, представители трудовых коллективов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, средств массовой информации, дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, делегации всех регионов и города Минска. Планируется, что в мероприятии примут участие более 2,5 тыс. человек», — подчеркнул Игорь Сергеенко.

«Мы понимаем, что Послание — это прежде всего обращение к белорусскому народу, но, естественно, аудитория будет значительно шире. Это еще одна возможность для главы государства донести государственную позицию нашей страны до народов тех странах, коммуникации с которыми в силу определенных обстоятельств и обострения международной обстановки, определенного геополитического противостояния несколько утрачены. Уверен, что выступление главы государства будет ярким, интересным, острым и актуальным», — сказал глава Администрации Президента.

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