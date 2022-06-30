Лукашенко: Беларусь и Россия могут выстроить такую конструкцию отношений, что позавидуют в мире

Беларусь и Россия могут выстроить такую конструкцию отношений, что позавидуют в мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лавров передал Александру Лукашенко приветствие от Президента России Владимира Путина, хотя главы государств лично виделись всего несколько дней назад. «Спасибо, приятно все равно», — сказал Президент Беларуси.

«Он (Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА) поддерживает продолжение нашего интенсивного союзнического диалога», — добавил глава российского МИД.

«В этом вы можете не сомневаться. Я думаю, Президент России также в этом абсолютно убежден, — заявил Александр Лукашенко. — Я когда-то сказал. Думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся».

Белорусский лидер отметил, что уже исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, из которых большую часть Александр Лукашенко находится на посту Президента Беларуси.

«Я все время слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация… 30 лет прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли. А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству. Да, были у нас разные времена. Мы и спорили, как близкие люди», — сказал Президент.

Он рассказал, что с Владимиром Путиным они часто обсуждали эту тему, и наличие споров глава белорусского государства оценивает позитивно: «Я всегда говорю: этому надо радоваться. Потому что ни одно западное государство (вот возьмите последние саммиты), никто нигде ни с кем не спорит. Пришел начальник ЦК, не то «обкома» из Вашингтона, даже не сказал, а посмотрел, и все побежали».

«А истина рождается в споре, как известно», — заметил Сергей Лавров.

«Да, а мы спорим. Потому что мы близкие люди. И действительно, истина всегда рождалась в споре и будет рождаться», — согласился глава государства.

Он обратил внимание, что в настоящее время у Беларуси и России отношения особого характера. «Время такое, Сергей Викторович. Когда не слушают вас, дипломатов, тогда приходится слушать других людей. Мы за то, чтобы дипломатия работала. Но что поделать, если идет гибридная война. Начали со средств массовой информации. Потом заглушили дипломатов, как бы отбросили в сторону — ни одна международная площадка результата не дает, в том числе и главная наша. Ну что нам делать? Нам приходится защищаться, сопротивляться», — констатировал Александр Лукашенко.

В этой связи глава российского МИД напомнил и о блокировке Западом российских активов. «Деньги отняли», — заметил он.

«Деньги отняли, в экономике душить начинают. Вот, пожалуйста, гибрид», — сказал Александр Лукашенко.