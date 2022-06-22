Лукашенко: Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв войны

Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня мы вспоминаем скорбную дату. Восемьдесят один год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что более года Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа, вскрывая все новые и новые места массовых захоронений людей — расстрелянных, повешенных, сожженных заживо.

«Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле. Они уже переписали историю войны в своих учебниках, предали забвению великий подвиг советского солдата, кровью заплатившего за свободу и жизнь народов Европы. Теперь посягнули на нашу историческую память, — отметил Президент. — Но мы знаем, набат правды пробьется сквозь стену молчания и лжи. Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая оценка, а результаты расследования представлены мировому сообществу. Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Помнит она и имена тех, кто сотрудничал с военными преступниками и участвовал в кровавых расправах с населением».

«Мы сделаем все, чтобы наши дети и внуки хранили эту память как залог единства нации и мирного будущего государства», — заверил Президент.

«В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа мы, белорусы, склоняем головы перед священным подвигом победителей, освободивших мир от нацизма, и возвышаем свой голос в защиту исторической правды и справедливости», — отметил Александр Лукашенко.