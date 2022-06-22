Общество

Лукашенко: Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв войны

22.06.2022
79

 Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня мы вспоминаем скорбную дату. Восемьдесят один год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что более года Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа, вскрывая все новые и новые места массовых захоронений людей — расстрелянных, повешенных, сожженных заживо.

«Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле. Они уже переписали историю войны в своих учебниках, предали забвению великий подвиг советского солдата, кровью заплатившего за свободу и жизнь народов Европы. Теперь посягнули на нашу историческую память, — отметил Президент. — Но мы знаем, набат правды пробьется сквозь стену молчания и лжи. Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая оценка, а результаты расследования представлены мировому сообществу. Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Помнит она и имена тех, кто сотрудничал с военными преступниками и участвовал в кровавых расправах с населением».

«Мы сделаем все, чтобы наши дети и внуки хранили эту память как залог единства нации и мирного будущего государства», — заверил Президент.

«В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа мы, белорусы, склоняем головы перед священным подвигом победителей, освободивших мир от нацизма, и возвышаем свой голос в защиту исторической правды и справедливости», — отметил Александр Лукашенко.

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Ремонтные работы: в Дворце временно отключат свет

Ремонтные работы: в Дворце временно отключат свет

22.06.2022
Photo of День всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа

День всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа

22.06.2022
Photo of Политолог: сегодня фашизм вновь поднял голову и Великая Победа нуждается в нашей защите

Политолог: сегодня фашизм вновь поднял голову и Великая Победа нуждается в нашей защите

22.06.2022
Photo of В канун скорбной даты навестили Ситницкий Двор

В канун скорбной даты навестили Ситницкий Двор

21.06.2022
Photo of НИЧЕГО СВЯТОГО! Произошла массовая атака мошенников на жителей Лунинецкого района

НИЧЕГО СВЯТОГО! Произошла массовая атака мошенников на жителей Лунинецкого района

21.06.2022
Photo of Сотрудники милиции наведываются в «Спутник» (Лунинецкий район)

Сотрудники милиции наведываются в «Спутник» (Лунинецкий район)

21.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть