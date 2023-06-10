Лукашенко: Беларуси и России надо выработать план действий и еще более укрепить ЕАЭС

Беларуси и России надо выработать план действий и еще более укрепить ЕАЭС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

“Самое главное, мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться”, – заявил Александр Лукашенко.

“И получается. Слава богу, получается”, – заметил Владимир Путин.

“Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали. И слава богу. И так потихоньку мы отстроим наши отношения. Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности: мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят, еще что-то – нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план наших действий, наши партнеры обязательно подключатся. Я уверен, Казахстан в рамках ЕАЭС и Узбекистан. И создадим привлекательные здесь условия. Я уверен, что наш союз будет только крепче”, – подчеркнул Президент Беларуси.

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