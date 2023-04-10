Лукашенко: Беларуси от братской России нужны полные гарантии безопасности

Беларуси от братской России нужны полные гарантии безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами государств

«Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. БЕЛТА), мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем», — сказал Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что западные страны не выполняют и фактически растоптали договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Имелась в виду в том числе экономическая безопасность. «Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?! — отметил белорусский лидер. — Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с Президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — Прим. БЕЛТА) безопасности, — заявил Президент. — Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности».

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