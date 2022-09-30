Лукашенко: белорусы никогда ни на кого не нападали, так будет и впредь!

Белорусы никогда ни на кого не нападали, так будет и впредь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран

Принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, глава государства обратил внимание, что их дипломатическая миссия начинается в знаковый для белорусов период. Совсем недавно, 17 сентября, Беларусь отметила свой самый молодой государственный праздник — День народного единства.

«Как и ранее, с тех пор белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Подчеркиваю: именно так будет впредь! Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем», — подчеркнул белорусский лидер.

«Потеряв каждого третьего во времена фашистского геноцида, белорусы, как ни одна другая нация в мире, высоко ценят человеческую жизнь. Каждую человеческую жизнь!» — отметил глава государства.

belta.by