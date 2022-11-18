Лукашенко: благополучие государства и его продовольственная безопасность находятся в руках тружеников АПК

Благополучие государства и его продовольственная безопасность находятся в руках тружеников АПК. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса

«Дорогие друзья, уважаемые труженики! Позвольте поздравить вас с профессиональным, поистине всенародным праздником. Праздником трудолюбивых и самоотверженных — истинных хозяев нашей щедрой, хлебосольной белорусской земли. Вы хранители традиций, которые зародились на этой земле тысячи и тысячи лет назад. И мы, белорусы, хорошо знаем, что прежде всего крестьянским трудом созидалась вся наша многовековая история — с поместьями и дворцами, родами богатейшими. Развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю, сеял, пахал, собирал урожай и выпекал хлеб», — сказал Александр Лукашенко.

Сегодня, заметил Президент, ничего не изменилось. «Да, мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. Но только при одном условии: если люди будут сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках. Руках механизаторов и агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых — всех, кто занят в агропромышленном комплексе», — подчеркнул глава государства.

«Огромное спасибо за труд. Прежде всего за рекордный урожай, который собрали в этом году. Намолочено более 10,5 миллиона тонн зерна. Это почти на полтора миллиона больше прошлогоднего уровня», — обратил внимание белорусский лидер.

belta.by