Лукашенко: будущее Европы — вместе с нами, но терпеть унижения мы не будем

Будущее Европы — в сотрудничестве с Беларусью и Россией, но терпеть унижения обе страны не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи

«Европа, если она отшумела (я про тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят — не надо», — сказал Александр Лукашенко.

«С уважением (должны. — Прим. БЕЛТА) к нам относиться», — заметил Владимир Путин.

«А без этого мы с ними вообще разговаривать… Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия — гигантская страна, какие могут быть унижения? Мы же помним, как там, в Америке, начиная с предыдущего президента: «Мы — исключение». Корону на голову надел — «мы миром будем управлять». Это продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям», — подчеркнул белорусский лидер.

«Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас — мы открыты, и вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит, ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и Президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика. Мы не единожды уже об этом говорили и будем продолжать говорить, настойчиво продвигать эту политику», — подытожил Александр Лукашенко.