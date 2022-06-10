Лукашенко — чиновникам и депутатам: вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей

Информирование граждан вышло на первый план среди традиционных направлений работы с населением. И в этой ситуации чиновники и депутаты всех уровней должны быть первоисточниками и хороших, и неприятных новостей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенкозаявил на республиканском семинаре-совещании «Актуализация форм и методов работы с населением на местном уровне», передает корреспондент БЕЛТА.

«Сколько раз говорили, что люди должны знать, что происходит, как вы решаете проблемы, что планируете и так далее. Вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей», — подчеркнул глава государства.