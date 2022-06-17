Общество

Лукашенко дал поручения по развитию производственной сферы и строительству жилья в регионах

17.06.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения по развитию производственной сферы и строительству жилья в регионах. На эти вопросы он обратил внимание по прибытии в Бобруйск, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на ряд объектов в городе, в том числе социальной инфраструктуры, общежития, которые необходимо привести в порядок. На это он отвел срок до 1 января.

Параллельно следует развивать и производственную базу, строить жилье. Это задача не только для Бобруйска. Глобальная цель — не стягивать все население страны в Минск, а повсеместно создавать условия для работы и жизни людей. Тем более сейчас как никогда актуальна тема импортозамещения.

Президент предложил в том числе при необходимости распространить ряд льготных условий на региональный уровень. «Все льготы из Минска перенести к нему. На тех условиях, что в Минске», — сказал он.

«Стягивать в Минск со всей Беларуси, наверное, неправильно. Минск скоро задохнется. Надо растаскивать людей по всей стране. Но не силой. Работу дали, жилье дали — поезжайте», — заявил глава государства.

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