Лукашенко дал прогноз на политическую кампанию-2024: «Если голову в руках будем держать, будет все нормально»

Если белорусы будут держать голову в руках, то политическая кампания 2024 года пройдет нормально. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов

Главу государства спросили про политическую кампанию, которая будет проходить в следующем году в стране, и о том, в каком состоянии к этому подходит общество. «Если голову будем в руках держать, будет все нормально», — ответил Александр Лукашенко.

Начало следующего года в связи с проведением избирательных кампаний, по словам Президента, будет непростым. Но позитивный момент в том, что по времени она не будет совпадать с другими ежегодными масштабными событиями, как, например, посевная кампания. «Поэтому справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что те мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, они должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют в Telegram-каналах поститься и прочее. А цель одна — война. Я вас предупреждал. Они пробовали и так, и этак: мятеж, цветные революции, война в СМИ (она и сейчас продолжается). Но остался у них один рычаг попробовать — это взять оружие и попробовать воевать. Вот они и пытаются продемонстрировать, они готовятся. Мы это знаем, знаем их поименно», — обратил внимание глава государства.

В частности, такая подготовка лиц для дестабилизации ситуации в Беларуси ведется в подразделениях из белорусских беглых, которые участвуют в боевых действиях в Украине. «Мы знаем, куда они готовятся, как готовятся. Сейчас начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, время их сочтено. Поэтому они и пытаются доказать, что они чего-то могут, и все это — под выборы. В феврале 2024 года парламентские выборы, всех советов выборы — единый день голосования. И через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное — пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь — господь с вами, попробуйте», — сказал Александр Лукашенко. Президент уверен, что на фоне последних событий белорусы по-другому стали смотреть на многие вещи. Глава государства обратил внимание на мир и спокойствие, которые обеспечены на белорусской земле и которые нужно ценить. «Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально», — сказал Президент.

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