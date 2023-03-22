Общество

Лукашенко дал прогноз на политическую кампанию-2024: «Если голову в руках будем держать, будет все нормально»

22.03.2023
39

Если белорусы будут держать голову в руках, то политическая кампания 2024 года пройдет нормально. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов

Главу государства спросили про политическую кампанию, которая будет проходить в следующем году в стране, и о том, в каком состоянии к этому подходит общество. «Если голову будем в руках держать, будет все нормально», — ответил Александр Лукашенко.

Начало следующего года в связи с проведением избирательных кампаний, по словам Президента, будет непростым. Но позитивный момент в том, что по времени она не будет совпадать с другими ежегодными масштабными событиями, как, например, посевная кампания. «Поэтому справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что те мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, они должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют в Telegram-каналах поститься и прочее. А цель одна — война. Я вас предупреждал. Они пробовали и так, и этак: мятеж, цветные революции, война в СМИ (она и сейчас продолжается). Но остался у них один рычаг попробовать — это взять оружие и попробовать воевать. Вот они и пытаются продемонстрировать, они готовятся. Мы это знаем, знаем их поименно», — обратил внимание глава государства.

В частности, такая подготовка лиц для дестабилизации ситуации в Беларуси ведется в подразделениях из белорусских беглых, которые участвуют в боевых действиях в Украине. «Мы знаем, куда они готовятся, как готовятся. Сейчас начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, время их сочтено. Поэтому они и пытаются доказать, что они чего-то могут, и все это — под выборы. В феврале 2024 года парламентские выборы, всех советов выборы — единый день голосования. И через некоторое время мы переходим к выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное — пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь — господь с вами, попробуйте», — сказал Александр Лукашенко. Президент уверен, что на фоне последних событий белорусы по-другому стали смотреть на многие вещи. Глава государства обратил внимание на мир и спокойствие, которые обеспечены на белорусской земле и которые нужно ценить. «Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине. У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально», — сказал Президент.

belta.by

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинце Барановичским отделением БелЖД проведена встреча по обмену опытом

В Лунинце Барановичским отделением БелЖД проведена встреча по обмену опытом

22.03.2023
Photo of Председатель Брестского облисполкома проведёт «прямую телефонную линию»

Председатель Брестского облисполкома проведёт «прямую телефонную линию»

22.03.2023
Photo of Депутат Брестского областного Совета депутатов провёл приём граждан в Микашевичах (Лунинецкий район)

Депутат Брестского областного Совета депутатов провёл приём граждан в Микашевичах (Лунинецкий район)

22.03.2023
Photo of В Брестской области за грубейшие нарушения приостановлена работа цехов по производству кондитерских изделий и кулинарной продукции

В Брестской области за грубейшие нарушения приостановлена работа цехов по производству кондитерских изделий и кулинарной продукции

22.03.2023
Photo of 23 марта в Лунинец приедут руководитель Брестчины и Министр обороны Республики Беларусь

23 марта в Лунинец приедут руководитель Брестчины и Министр обороны Республики Беларусь

22.03.2023
Photo of «Хлебная справа» Канкурэнцыя паміж райспажыўтаварыствам і хлебазаводам ці У пакупніка павінен быць выбар! (Лунінецкі раён)

«Хлебная справа» Канкурэнцыя паміж райспажыўтаварыствам і хлебазаводам ці У пакупніка павінен быць выбар! (Лунінецкі раён)

22.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть