Лукашенко: эффективная работа с населением — это индикатор профпригодности власти на местах (видео)

Государство — для народа. Это современная суверенная политика Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании.

В ходе семинара также было отмечено, что запросы у белорусов растут, и власти надо этому соответствовать. И подобные мероприятия являются своего рода промежуточным контролем выполнения тех задач, из которых и складывается общий политический курс развития государства.