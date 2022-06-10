Общество

Лукашенко: эффективная работа с населением — это индикатор профпригодности власти на местах (видео)

10.06.2022
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Государство — для народа. Это современная суверенная политика Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании.

В ходе семинара также было отмечено, что запросы у белорусов растут, и власти надо этому соответствовать. И подобные мероприятия являются своего рода промежуточным контролем выполнения тех задач, из которых и складывается общий политический курс развития государства.

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