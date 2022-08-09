Лукашенко: экономика — вопрос номер один, будет экономика — все у нас получится

Крепкая экономика — залог стабильности в белорусском обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета Министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению

«У нас сегодня промежуточное заседание правительства. По итогам года нужно спланировать заседание правительства в таком же формате под председательством Президента — уже полностью рассмотреть, как сработали. Задача одна — не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать, — подчеркнул глава государства. — Если мы не хотим воевать (у каждого есть дети), если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе».

Александр Лукашенко отметил, что все начинается с малого и незначительных конфликтов: «Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить».

По мнению Президента, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же «помогут». «Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация, — обратил он внимание. — Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся».

«Поэтому экономика — вопрос номер один. Будет экономика — все у нас получится», — убежден Александр Лукашенко.

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