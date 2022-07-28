Лукашенко: если люди не могут обеспечить себя продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете

Если люди не могут обеспечить себя продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете и независимости. Именно поэтому в Беларуси уделяют повышенное внимание развитию сферы АПК. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Пермского края России Дмитрием Махониным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы сохранили свое сельское хозяйство. Не потому, что я когда-то работал в сельском хозяйстве. Я много где работал. Вопрос не в этом, а в том, что тогда, после распада Советского Союза, люди голодали, есть нечего было. Если люди не накормлены, не могут себя обеспечить продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете, независимости и вообще о существовании. Поэтому мы тогда вцепились в некоторые отрасли. Мы сохраняли традиционные наши направления производства, сотрудничества, школы, но мы немало сделали для того, чтобы накормить и одеть людей. Отсюда развитие сельского хозяйства. Это главная причина — накормить и одеть людей. Поэтому кое-что мы научились делать, кое-чего достигли», — сказал глава государства.

Он предложил губернатору Пермского края при необходимости поделиться соответствующим опытом и наработками, начиная от молочно-товарных комплексов, откормочников, птицефабрик. «Все, что вам понравится, мы готовы для вас реализовать», — заверил Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что если на Сахалине и в Амурской области реализуются совместные с Беларусью проекты в сельском хозяйстве, то работать в Пермском крае и бог велел. «Посмотрите на сельское хозяйство. И, самое главное, сельхозмашиностроение. Полный комплекс, шлейф необходимый. Если надо специалистов подучить в этом плане, пожалуйста, присылайте, приезжайте, мы готовы показать. И в том числе не только сельхозтехнику, но и племенное, селекционное дело. Мы это сохранили и не загубили», — предложил Президент.

Он отметил, что как раз на днях обсуждал ситуацию в сельском хозяйстве с ответственными членами правительства, чтобы в этом направлении еще добавить и не допускать замшелости как с точки зрения развития основных направлений, так и в сфере кадров.

Александр Лукашенко также обратил внимание на намерение руководства Пермского края провести в регионе аграрный форум. Белорусская сторона готова подключиться и помочь в этом деле, имея многолетний опыт проведения международной выставки «Белагро». «В этом отношении готовы с вами работать и участвовать в организации и проведении этого форума», — сказал Президент.