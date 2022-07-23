Общество
Лукашенко — «Франс Пресс»: Финал спецоперации в Украине|Последний диктатор Европы|Расследование ICAO (видео)
Роль Беларуси в происходящих событиях в Украине — реальная и приписываемая Западом.
— Чего на самом деле хотели бы политические элиты Европы и США в отношении нашей страны?
— Что произошло, если бы им это удалось?
— Когда в мире начнется настоящая диктатура, если эскалация между Россией и коллективным Западом не утихнет?
СМОТРИТЕ ТЕЛЕВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ИНФОРМАГЕНТСТВУ ФРАНС ПРЕСС ПРЯМО СЕЙЧАС.