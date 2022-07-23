Общество

Лукашенко — «Франс Пресс»: Финал спецоперации в Украине|Последний диктатор Европы|Расследование ICAO (видео)

23.07.2022
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Роль Беларуси в происходящих событиях в Украине — реальная и приписываемая Западом.

— Чего на самом деле хотели бы политические элиты Европы и США в отношении нашей страны?

— Что произошло, если бы им это удалось?

— Когда в мире начнется настоящая диктатура, если эскалация между Россией и коллективным Западом не утихнет?

СМОТРИТЕ ТЕЛЕВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО ИНФОРМАГЕНТСТВУ ФРАНС ПРЕСС ПРЯМО СЕЙЧАС.

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