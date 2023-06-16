Лукашенко: главный критерий в оценке кадров – результат

Главный критерий в оценке кадров – результат. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по совершенствованию работы с кадрами.

“Для того, чтобы оценить кадры (это наш, кстати, большой недостаток, и мой тоже), мы всякую размазню начинаем слушать. Если Администрация где-то недорабатывает или не работает, то у правительства появился, с моей точки зрения, крен – красиво рассказать, объяснить, упаковать витиевато и попробовать мне доказать, что это невозможно”, – отметил Александр Лукашенко.

Он привел в пример работу по созданию производства новых боеприпасов. Изначально Президенту докладывали, что организовать это будет очень сложно. Но глава государства поручил вплотную заняться этим вопросом, и в итоге поставленные им задачи были выполнены.

“Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. Опыт у меня есть. И критерии мною определены лично. Поэтому не пытайтесь мне тут что-то доказать. Главное в оценке кадров – результат. Поручено в каждом районе реализовать один инвестиционный проект – реализовывайте. Не реализовали – значит, вам там делать нечего, – подчеркнул Президент. – А так мне рассказывают: председатель райисполкома не тянет, недотягивает, вот чуть-чуть, выговор объявим, перевоспитаем. Слушайте, вы что? Кого вы перевоспитаете? Ему уже за сорок, под пятьдесят, а вы его хотите перевоспитать. Если он на такой должности, которая на виду у всех (это и губернаторов касается, и членов правительства – всех должностных лиц), и если он не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже”.

В качестве еще одного примера Александр Лукашенко привел состояние дел в сельском хозяйстве. Каждое утро глава государства получает сводки с полей. Президент сравнил: Брестская и Гродненская области находятся примерно в одинаковых условиях, но в первой темпы работ по заготовке кормов в два раза выше.

“В чем дело? Я же не сравниваю Гродно и Брест с Витебском. А кто гарантирует Каранику (председателю Гродненского облисполкома Владимиру Каранику. – Прим. БЕЛТА), что завтра вся его техника и он не будут переброшены в Витебск для того, чтобы оказать поддержку там? Вы чего медлите? Мне нужен результат, особенно в критической ситуации, – потребовал глава государства. – В сельском хозяйстве ситуация пусть не критическая, но очень серьезная. Но это мы на следующей неделе послушаем правительство, как оно думает из этой ситуации выходить”.

“Но это так, к примеру. Чтобы вы понимали, что, глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю: а почему нет в этом направлении движения, вы чего ждете? Поэтому никаких размазываний, разговоров и бойких докладов не надо. Нужен результат. И по этому критерию будем оценивать все кадры”, – резюмировал Александр Лукашенко.

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