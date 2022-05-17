Общество

Лукашенко и Путин на встрече в Москве обсудили три комплекса вопросов

17.05.2022
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На полях саммита ОДКБ в Москве президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу. Она длилась 40 минут, сообщает БЕЛТА.

Главы государств обсудили три комплекса вопросов.

Первый — совместная работа белорусов и россиян по импортозамещению.

Второй вопрос — перевалка грузов Беларуси в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе порта Бронка.

Третий блок — ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса. В частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям.

Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений глав государств.

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