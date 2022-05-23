Общество

Лукашенко и Путин проведут в Сочи переговоры. Одна из главных тем — импортозамещение

23.05.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. В Сочи 23 мая состоятся переговоры главы белорусского государства с его российским коллегой Владимиром Путиным

О проведении полноформатной встречи лидеры договорились на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве.

Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.

На встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным 19 мая Александр Лукашенко рассказал, что намерен на встрече с Владимиром Путиным обсудить тему импортозамещения, назвав это вопросом номер один для экономик двух стран в нынешних условиях.

«Мы очень серьезно разговаривали с Президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Я вам должен сказать: по сравнению с этой махиной, которую мы имеем в Беларуси и России (речь об экономиках двух стран в целом. — Прим. БЕЛТА), — совсем немного», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, правительствам Беларуси и России уже были даны поручения по данной тематике и президенты собираются на личной встрече обсудить, как эти поручения выполняются: «Мы договорились с Владимиром Владимировичем, что сядем и посмотрим. Программа есть. Как она реализовывается? Она для нас и для России является важнейшей».

Кроме того, темой встречи двух лидеров станет и промышленная кооперация. «Нам надо четко определиться: если мы, к примеру, можем производить хорошие комбайны, то нам надо объединяться с «Ростсельмашем» и не конкурировать друг с другом, а конкурировать с зарубежными образцами. Не повторить опыт прошлого», — убежден белорусский лидер.

Глава государства уверен, что в основе эффективного сотрудничества с Россией лежат крепкие экономические, кооперационные связи: «Если мы эти компетенции имеем, значит, надо делать упор на них и таким образом экономики увязывать».

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия развивают сотрудничество как два независимых государства и в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно. «Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное, — сказал он. — Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну, сотрудничаем же, два независимых государства? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично».

belta.by

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