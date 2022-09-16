Общество

Лукашенко и Си Цзиньпин договорились об историческом подъеме сотрудничества Беларуси и Китая на новый уровень

16.09.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин договорились об историческом подъеме сотрудничества на новый уровень. Об этом стало известно в ходе встречи лидеров двух стран в Самарканде

«Уважаемый Президент Лукашенко, мой хороший друг, очень рад встрече с вами. Это наша первая очная встреча с начала пандемии. Встреча старых друзей всегда теплая. За 30 лет дипломатических отношений Китая и Беларуси наши двусторонние отношения непрерывно повышаются. Совместно с господином Президентом достигнутые договоренности эффективно реализуются, всестороннее сотрудничество двух стран отличается прочностью и устойчивостью. По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень», — заявил Си Цзиньпин.

Он заверил, что готов и далее совместно с белорусским лидером прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества на благо народов двух стран. Председатель КНР также поблагодарил за особое внимание к китайско-белорусским отношениям.

Как сообщалось БЕЛТА, в сентябре 2016 года лидеры Беларуси и Китая установили отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Затем была достигнута принципиальная договоренность о повышении уровня до «железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства».

Александр Лукашенко поблагодарил китайского коллегу за то, что в непростое время — пандемию и нестабильность в мире — стороны нашли в себе силы и решительность для того, чтобы вывести отношения на новый уровень железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. «На очень приличный и достойный уровень. И мы сделаем все для того, чтобы вы не пожалели об этом и не ошиблись в своем выборе», — заверил глава белорусского государства.

«Дорогой Председатель, благодарю вас за те добрые слова, которые вы только что сказали. Если вы хотите знать наше отношение к Китайской Народной Республике и вам лично в настоящий момент, умножьте то, что вы сказали, на два. Вы всегда для нас были не просто крепким, надежным другом, но и серьезной опорой в это непростое время. Какое время, вы не хуже меня знаете. Еще раз хочу подтвердить нашу нацеленность на углубление отношений. Мы всегда поддерживали Китай во всех принципиальных вопросах», — подчеркнул белорусский лидер.

belta.by

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